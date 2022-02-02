Прибыль организаций Москвы с положительным финрезультатом выросла на 67% в 2021 году

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Прибыль столичных организаций с положительным финансовым результатом (прибыльных) составила 6,35 трлн рублей за январь — октябрь 2021 года, что на 67,1% больше, чем за аналогичный период 2020-го.
Прибыль организаций Москвы с положительным финрезультатом выросла на 67% в 2021 году
  • ©Sebastian Jauregui / EyeEm
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Наибольший объём прибыли по итогам десяти месяцев 2021 года получили предприятия торговли — 1,63 трлн рублей, обрабатывающих производств — 1,19 трлн рублей, финансов и страхования — 680 млрд рублей, информации и связи — 470 млрд рублей, профессиональной, научной и технической деятельности — 460 млрд рублей», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уточняется, что прибыльными называются организации, у которых доходы по итогам определённого периода превышают расходы. 

Как ранее передавал телеканал «360», экспорт подмосковной продукции вырос на 41,5% за первую половину 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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