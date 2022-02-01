Аналитик Коган прокомментировал динамику курса рубля

Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган прокомментировал динамику курса рубля.

«Основной темой на повестке дня для рубля остаётся геополитика», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

Вместе с тем, отметил эксперт, серьёзную поддержку отечественной валюте оказывают цены на энергоносители — нефть по-прежнему стоит дороже $90 за баррель, а фьючерсы на газ в США выросли на 20% за три дня.

Помимо этого, остаются проблемы Европы с заполненностью хранилищ, что оказывает некоторое давление на евро относительно рубля, полагает Коган.

Как прогнозирует эксперт, главным фактором в феврале по-прежнему будет геополитика.

«Предполагаемый коридор движения на февраль — 76—82 рубля за доллар и 84—92 за евро», — предположил Коган.

Ранее эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15:00 мск 24 января.