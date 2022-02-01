В Москве зафиксировали рекордное число сделок купли-продажи нежилых объектов
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Об этом сообщает НСН.
«В 2021 году с победителями городских торгов было заключено 1755 договоров купли-продажи нежилой недвижимости общей площадью 116 тыс. кв. м. Этот показатель превысил общее количество сделок за три предыдущих года», — уточнил Ефимов.
По его словам, из года в год количество заключённых сделок увеличивается: в 2018 году было заключено 294 сделки, в 2019-м — 522, в 2020-м — 898.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье внедрят систему IRIIS для упрощения взаимодействия с инвесторами.