В Москве назвали число реализованных на торгах в 2021 году земельных участков
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Об этом информирует НСН.
«Средний уровень конкуренции составил восемь участников на лот. В настоящее время на аукцион выставлено три таких участка в Троицком и Восточном административных округах столицы: один на продажу и два в аренду», — рассказал Щербаков.
Информацию о выставленных на городские торги объектах, а также о правилах проведения аукционов можно найти на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области 570 многодетных семей получат земельные участки.