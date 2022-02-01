В Москве назвали число реализованных на торгах в 2021 году земельных участков

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков сообщил, что в прошлом году власти реализовали на торгах 161 участок, из них 77 — под индивидуальное жилищное строительство.

Об этом информирует НСН.

«Средний уровень конкуренции составил восемь участников на лот. В настоящее время на аукцион выставлено три таких участка в Троицком и Восточном административных округах столицы: один на продажу и два в аренду», — рассказал Щербаков.

Информацию о выставленных на городские торги объектах, а также о правилах проведения аукционов можно найти на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области 570 многодетных семей получат земельные участки.