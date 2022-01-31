Сервисом «Московский инвестор» воспользовались около 1,2 тысячи раз в 2021 году

Сервисом «Московский инвестор» в 2021 году воспользовались около 1,2 тыс. раз.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Все направленные сообщения по оперативному каналу связи поступают напрямую в профильный орган исполнительной власти. Воспользоваться сервисом можно и в мобильном приложении Investmoscow», — рассказал заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что самым популярным по итогам года стал раздел «Торги» — через него поступило более 700 сообщений.

«На втором месте — «Земля и недвижимость» (более 260 сообщений), на третьем — вопросы, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса (всего около 100 сообщений)», — уточнил он.

Отмечается, что сервис был создан в ноябре 2020 года для оперативного взаимодействия власти с бизнесом в сфере инвестиционной деятельности.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье внедрят систему IRIIS для упрощения взаимодействия с инвесторами.