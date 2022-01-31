Сервисом «Московский инвестор» воспользовались около 1,2 тысячи раз в 2021 году

Короткая ссылка
Сервисом «Московский инвестор» в 2021 году воспользовались около 1,2 тыс. раз.
Сервисом «Московский инвестор» воспользовались около 1,2 тысячи раз в 2021 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Все направленные сообщения по оперативному каналу связи поступают напрямую в профильный орган исполнительной власти. Воспользоваться сервисом можно и в мобильном приложении Investmoscow», — рассказал заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Со своей стороны, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что самым популярным по итогам года стал раздел «Торги» — через него поступило более 700 сообщений.

«На втором месте — «Земля и недвижимость» (более 260 сообщений), на третьем — вопросы, связанные с поддержкой малого и среднего бизнеса (всего около 100 сообщений)», — уточнил он.

Отмечается, что сервис был создан в ноябре 2020 года для оперативного взаимодействия власти с бизнесом в сфере инвестиционной деятельности.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье внедрят систему IRIIS для упрощения взаимодействия с инвесторами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить