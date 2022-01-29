Заполненность подземных газовых хранилищ Европы опустилась ниже 40%

Заполненность газом европейских подземных хранилищ опустилась 27 января ниже 40%, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE).

Как сообщает ТАСС, на текущий момент в хранилищах находится около 42,8 млрд куб. м газа, что на 15,9 млрд куб. м меньше прошлогоднего показателя. Европейские ПХГ заполнены на 39,65%.

Наиболее острый дефицит испытывает Австрия (23,26%), Нидерланды (27,49%) и Болгария (32,92%).

Ранее сообщалось, что общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился до 40,9%.

17 января в «Газпроме» сообщили, что с 1 по 15 января компания снизила экспорт газа в страны дальнего зарубежья на 41,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,4 млрд куб. м.