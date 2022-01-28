Экономист Гинько спрогнозировал повышение стоимости нефти Brent до $100

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько прокомментировал в беседе с RT ситуацию с ростом цены апрельского фьючерса Brent. Его стоимость превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE.

По мнению эксперта, стоимость будет расти и достигнет отметки $100.

«Я бы сказал, что $100 — это уже решённая величина. Сейчас покупаются контракты ценой уже от $100 до $150. Покупая такие контракты, инвесторы закладывают сценарий на ближайшие месяцы. Настроения такие на рынке есть», — уточнил он.

Аналитик отметил, что такая цена на нефть является «огромным поражением для администрации Джо Байдена».

«Потому что впервые за последние много лет США предприняли беспрецедентные попытки снизить мировые цены на нефть. Они выпустили стратегические запасы нефти, договорились с рядом стран. На рынки поступили большие объёмы нефти. Всё дело в том, что для администрации Байдена это напрямую цена на бензин. Для них любая цена нефти выше $83 уже считается неприемлемой», — объяснил Гинько.

Он добавил, что США планировали «снизить стоимость до $65», но у них не получилось.

Ранее цена фьючерса нефти марки Brent превысила $90 за баррель впервые с октября 2014 года в ходе торгов на лондонской бирже ICE.