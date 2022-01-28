Аналитик Митрахович спрогнозировал рост цен на нефть в ближайшие недели

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал в беседе с RT, какие факторы сейчас влияют на цены на нефть.

«На рынке нефти, как всегда, действует несколько факторов: одни играют на повышение, другие — на понижение. Смотрим, что будет с прогнозом по «омикрону», если не будет новостей про локдаун, то, скорее, ситуация воспринимается позитивно, что постепенно наладится работа гражданской авиации. Это сыграет на повышение стоимости нефти», — пояснил эксперт.

Кроме того, важными являются такие факторы как возможные санкции со стороны Запада, ситуация вокруг России и Украины, а также ситуация на Ближнем Востоке, что тоже может повлиять на повышение стоимости.

Он не исключил, что цена на нефть ещё может вырасти на несколько долларов.

При этом специалист добавил, что если будут новости о сильном увеличении добычи в США, то это может способствовать снижению стоимости.

«Но это на перспективу, пока что рост ещё мы будем видеть пару недель», — заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 28 января.