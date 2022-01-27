Президент Русско-Азиатского союза промышленников Манкевич спрогнозировал курс рубля

Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич спрогнозировал курс рубля в феврале.

«В феврале на курс рубля будет оказывать влияние текущая геополитическая ситуация», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, также будут сказываться общеэкономические факторы, в том числе динамика барреля нефти, сальдо счёта текущих операций, монетарная политика ЦБ.

«На текущий момент Минфин и ЦБ проводят политику, направленную на поддержку рубля: отказ от закупок валюты в рамках бюджетного правила, проведение жёсткой монетарной политики и вероятное новое повышение ставки», — отметил Манкевич.

Как добавил эксперт, при сохранении текущих цен на нефть и при позитивных изменениях геополитической ситуации можно ожидать возвращения доллара в интервал 72—76 рублей.

Ранее эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15:00 мск 24 января.