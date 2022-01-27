Президент Русско-Азиатского союза промышленников Манкевич спрогнозировал курс рубля

Короткая ссылка
Президент Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич спрогнозировал курс рубля в феврале.
Президент Русско-Азиатского союза промышленников Манкевич спрогнозировал курс рубля
  • Legion-Media

«В феврале на курс рубля будет оказывать влияние текущая геополитическая ситуация», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, также будут сказываться общеэкономические факторы, в том числе динамика барреля нефти, сальдо счёта текущих операций, монетарная политика ЦБ.

«На текущий момент Минфин и ЦБ проводят политику, направленную на поддержку рубля: отказ от закупок валюты в рамках бюджетного правила, проведение жёсткой монетарной политики и вероятное новое повышение ставки», — отметил Манкевич.

Как добавил эксперт, при сохранении текущих цен на нефть и при позитивных изменениях геополитической ситуации можно ожидать возвращения доллара в интервал 72—76 рублей.

Ранее эксперт Центра политических технологий кандидат экономических наук Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15:00 мск 24 января.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить