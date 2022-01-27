Экономист Адамидов прокомментировал прогноз PwC по росту мирового ВВП

Независимый экономист Дмитрий Адамидов прокомментировал прогноз аналитиков PricewaterhouseCoopers (PwC), которые предсказали рост мирового ВВП на 4,5% в перерасчёте по рыночным обменным курсам или на 4,7% по паритету покупательной способности.

«Прогноз PricewaterhouseCoopers повторяет тот, который давали в Международном валютном фонде ранее, и построен на заниженных официальных данных об инфляционных процессах. Например, в США есть классическая методология подсчёта инфляции до 1980 года, благодаря которой можно отследить разницу в 3% или 5%», — заявил Адамидов в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его мнению, это в чистом виде политика, поэтому аналитики продолжают говорить одно и тоже, хотя энергоносители дорожают вдвое и инфляция растёт.

Как отметил эксперт, пандемия как фактор, влияющий на рост ВВП, скорее всего, сойдёт на нет, но темпы восстановления могут оказаться медленнее ожидаемых.

Ранее, как сообщало ФАН, президент секции «Посткоммунистические системы в международных отношениях» Ассоциации международных исследований, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского университета Станислав Ткаченко рассказал об итогах 2021 года в мировой экономике.