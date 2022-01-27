Вице-губернатор Подмосковья Духин высказался о проблеме развития отдалённых округов области

Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин заявил, что создание условий для инвесторов на отдалённых территориях региона — одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Андреем Воробьёвым.

«Губернатор очень чётко обозначил в качестве одного из приоритетов отдалённые территории. Это действительно проблема для Московской области», — отметил Духин в беседе с телеканалом «360».

Нужно создавать условия, чтобы инвестпроекты на этих территориях окупались быстрее и появлялись экономические стимулы для создания там рабочих мест, подчеркнул он.

«Инвесторы будут понимать, что они не потратят дополнительного времени, а если у них согласованный бизнес-план, есть понимание, какой банк и под какой процент даёт кредит, то можно приступать работать прямо завтра. Вот это целевая ситуация, к которой мы стремимся», — пояснил зампред.

Как ранее сообщала НСН, для строительства промышленно-строительного комплекса в Зеленограде в рамках масштабного инвестиционного проекта инвестору предоставят около 17 га земли.