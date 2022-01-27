Вице-губернатор Подмосковья Духин высказался о проблеме развития отдалённых округов области

Короткая ссылка
Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин заявил, что создание условий для инвесторов на отдалённых территориях региона — одна из приоритетных задач, поставленных губернатором Андреем Воробьёвым.
Вице-губернатор Подмосковья Духин высказался о проблеме развития отдалённых округов области
  • Gettyimages.ru

«Губернатор очень чётко обозначил в качестве одного из приоритетов отдалённые территории. Это действительно проблема для Московской области», — отметил Духин в беседе с телеканалом «360».

Нужно создавать условия, чтобы инвестпроекты на этих территориях окупались быстрее и появлялись экономические стимулы для создания там рабочих мест, подчеркнул он.

«Инвесторы будут понимать, что они не потратят дополнительного времени, а если у них согласованный бизнес-план, есть понимание, какой банк и под какой процент даёт кредит, то можно приступать работать прямо завтра. Вот это целевая ситуация, к которой мы стремимся», — пояснил зампред.

Как ранее сообщала НСН, для строительства промышленно-строительного комплекса в Зеленограде в рамках масштабного инвестиционного проекта инвестору предоставят около 17 га земли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить