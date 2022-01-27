Международные резервы России обновили исторический максимум
- Legion-Media
Информация об этом размещена на сайте регулятора.
«Международные резервы по состоянию на 21 января составили $639,6 млрд, увеличившись за неделю на $1,4 млрд», — говорится в заявлении.
Отмечается, что рост резервов произошёл в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой.
Предыдущий максимум российских международных резервов составлял $638,2 млрд.