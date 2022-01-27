Международные резервы России обновили исторический максимум

В Центробанке России заявили, что международные резервы страны обновили исторический максимум и составили $639,6 млрд.

Информация об этом размещена на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 21 января составили $639,6 млрд, увеличившись за неделю на $1,4 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что рост резервов произошёл в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой.

Предыдущий максимум российских международных резервов составлял $638,2 млрд.