Международные резервы России обновили исторический максимум

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В Центробанке России заявили, что международные резервы страны обновили исторический максимум и составили $639,6 млрд.
Международные резервы России обновили исторический максимум
  • Legion-Media

Информация об этом размещена на сайте регулятора.

«Международные резервы по состоянию на 21 января составили $639,6 млрд, увеличившись за неделю на $1,4 млрд», — говорится в заявлении.

Отмечается, что рост резервов произошёл в результате операций по покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила, частично скомпенсированных отрицательной переоценкой.

Предыдущий максимум российских международных резервов составлял $638,2 млрд.

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