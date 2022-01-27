В Москве откроют завод по выпуску вакцин для животных

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» откроется отечественное предприятие по выпуску лекарственных средств для домашних и сельскохозяйственных животных.
В Москве откроют завод по выпуску вакцин для животных
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН.

«Они помогут обеспечить рынок необходимыми товарами и решат задачу импортозамещения лекарств для ветеринарного применения», — отметил заммэра.

Кроме того, по словам Ефимова, на территориях ОЭЗ в текущем году откроются не менее десяти новых производств: лекарств, медицинских изделий, микроэлектроники и прочего.

Как ранее передавал телеканал «360», строительство сырного кластера планируют завершить в Московской области в 2022 году.

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