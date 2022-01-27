В Москве откроют завод по выпуску вакцин для животных
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- РИА Новости
Об этом сообщает НСН.
«Они помогут обеспечить рынок необходимыми товарами и решат задачу импортозамещения лекарств для ветеринарного применения», — отметил заммэра.
Кроме того, по словам Ефимова, на территориях ОЭЗ в текущем году откроются не менее десяти новых производств: лекарств, медицинских изделий, микроэлектроники и прочего.
Как ранее передавал телеканал «360», строительство сырного кластера планируют завершить в Московской области в 2022 году.