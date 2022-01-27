Аналитик Завьялов назвал признаки оживления секторов торговли и услуг

Завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов прокомментировал сообщение о том, что в России в 2021 году на 23% выросло количество объявлений о продаже готового бизнеса.

«Рост числа объявлений о продаже готового бизнеса в 2021 году отчасти отыгрывает падение 2020 года, которое тогда составило 5—7%. Торговля и услуги — это традиционные лидеры рынка продаж готового бизнеса, поскольку именно в этих сферах сконцентрировано большинство компаний малого и среднего бизнеса. Текущий рост числа объявлений скорее указывает на оживление рынка и вряд ли может быть негативным сигналом», — сказал Завьялов в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, в настоящее время нет такого большого числа объявлений о продаже гостиниц, офисов, фитнес-центров и развлекательных учреждений, как раньше.

Стабильным остаётся предложение о продаже различного рода розничных торговых точек.

«Эта сфера хоть и не смогла достичь доковидных оборотов, но зато показывала стабильные цифры весь 2021 год», — заключил он.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.