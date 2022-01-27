В Москве одобрили проект реорганизации бывшей промзоны «Калошино»

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Градостроительно-земельная комиссия Москвы, которую возглавляет мэр Сергей Собянин, одобрила проект реорганизации бывшей промзоны «Калошино». Её преобразуют в современный промышленный квартал с высокотехнологичными видами производства.
В Москве одобрили проект реорганизации бывшей промзоны «Калошино»
  • РИА Новости

Как пишет НСН, работы проведут по программе «Индустриальные кварталы».

Инвестиции в редевелопмент территории площадью 16,6 га составят почти 22 млрд рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«При этом ежегодные поступления в городской бюджет составят 1,5 млрд рублей. Здесь построят предприятия и общественно-деловые объекты, на которых создадут 4,2 тыс. новых рабочих мест», — сказал Ефимов.

Как ранее передавал телеканал НТВ, в Москве введут ещё 30 км выделенных полос для общественного транспорта в 2022 году.

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