В Москве одобрили проект реорганизации бывшей промзоны «Калошино»

Градостроительно-земельная комиссия Москвы, которую возглавляет мэр Сергей Собянин, одобрила проект реорганизации бывшей промзоны «Калошино». Её преобразуют в современный промышленный квартал с высокотехнологичными видами производства.

Как пишет НСН, работы проведут по программе «Индустриальные кварталы».

Инвестиции в редевелопмент территории площадью 16,6 га составят почти 22 млрд рублей, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«При этом ежегодные поступления в городской бюджет составят 1,5 млрд рублей. Здесь построят предприятия и общественно-деловые объекты, на которых создадут 4,2 тыс. новых рабочих мест», — сказал Ефимов.

Как ранее передавал телеканал НТВ, в Москве введут ещё 30 км выделенных полос для общественного транспорта в 2022 году.