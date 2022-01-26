Объявлена архитектура деловой программы Красноярского экономического форума

Стала известна архитектура деловой программы Красноярского экономического форума «Сибирь: экономика будущего».

Об этом сообщает kp.ru.

Форум посвятят обсуждению приоритетных вопросов экологии, зелёной экономики, российской практики применения принципов ESG, развитию ресурсного потенциала Сибири.

Деловая программа включает пять основных тематических треков. Это «Цифровизация и новые смыслы в экономике», «Человеческий капитал», «Новые подходы к пространственному развитию», «Промышленность и экологическая трансформация», «Новое качество деловой среды».

По каждому треку запланированы круглые столы, экспертные интервью и дискуссии, стратегические сессии, открытые диалоги.

Форум будет проходить 2—4 марта в форматах онлайн и офлайн. Основная площадка — Сибирский федеральный университет.

Ранее газета «Известия» сообщала, что объявлена программа Гайдаровского форума — 2022.