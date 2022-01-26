Объявлена архитектура деловой программы Красноярского экономического форума

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Стала известна архитектура деловой программы Красноярского экономического форума «Сибирь: экономика будущего».
Объявлена архитектура деловой программы Красноярского экономического форума
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает kp.ru.

Форум посвятят обсуждению приоритетных вопросов экологии, зелёной экономики, российской практики применения принципов ESG, развитию ресурсного потенциала Сибири.

Деловая программа включает пять основных тематических треков. Это «Цифровизация и новые смыслы в экономике», «Человеческий капитал», «Новые подходы к пространственному развитию», «Промышленность и экологическая трансформация», «Новое качество деловой среды».

По каждому треку запланированы круглые столы, экспертные интервью и дискуссии, стратегические сессии, открытые диалоги.

Форум будет проходить 2—4 марта в форматах онлайн и офлайн. Основная площадка — Сибирский федеральный университет.

Ранее газета «Известия» сообщала, что объявлена программа Гайдаровского форума — 2022.

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