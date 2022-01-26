Стратег Кивкулис прокомментировал динамику цен на нефть

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Ведущий стратег Exante Янис Кивкулис прокомментировал динамику цен на нефть.
Стратег Кивкулис прокомментировал динамику цен на нефть
  • Gettyimages.ru

«Фундаментальный фон предполагает рост потребления нефти, так как всё больше стран смягчают или намерены смягчать ковидные ограничения, по крайней мере, в сфере путешествий. Но на этом хорошие новости заканчиваются», — заявил он в беседе с oilcapital.ru.

Как пояснил эксперт, ОПЕК+ продолжает наращивать добычу, а монетарные условия на финансовых рынках заметно ужесточаются, поскольку всё больше центробанков в развитых экономиках нацелены на ужесточение политики, что создаёт негативные условия для биржевых цен на нефть.

«Также нельзя забывать об «энергопереходе». Власти США и Европы продолжают давить на газ в этой области», — отметил Кивкулис.

Он не исключил, что от ограничений на использование угля и нефти власти начнут переходить к стимулам для «чистой» энергии, что может снизить привлекательность для нефти.

«Несмотря на успехи по нефти в последние месяцы, она имеет шансы сформировать свою вершину сейчас, в начале года, далее отправившись на коррекцию или застряв в боковике $70—90», — прогнозирует эксперт.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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