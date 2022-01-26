Стратег Кивкулис прокомментировал динамику цен на нефть

Ведущий стратег Exante Янис Кивкулис прокомментировал динамику цен на нефть.

«Фундаментальный фон предполагает рост потребления нефти, так как всё больше стран смягчают или намерены смягчать ковидные ограничения, по крайней мере, в сфере путешествий. Но на этом хорошие новости заканчиваются», — заявил он в беседе с oilcapital.ru.

Как пояснил эксперт, ОПЕК+ продолжает наращивать добычу, а монетарные условия на финансовых рынках заметно ужесточаются, поскольку всё больше центробанков в развитых экономиках нацелены на ужесточение политики, что создаёт негативные условия для биржевых цен на нефть.

«Также нельзя забывать об «энергопереходе». Власти США и Европы продолжают давить на газ в этой области», — отметил Кивкулис.

Он не исключил, что от ограничений на использование угля и нефти власти начнут переходить к стимулам для «чистой» энергии, что может снизить привлекательность для нефти.

«Несмотря на успехи по нефти в последние месяцы, она имеет шансы сформировать свою вершину сейчас, в начале года, далее отправившись на коррекцию или застряв в боковике $70—90», — прогнозирует эксперт.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.