В Кенийской ассоциации возобновляемых источников энергии рассказали о перспективах зелёной энергетики
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«Кения является одним из самых крупных получателей инвестиций в возобновляемые источники энергии в Африке», — рассказал он Институту развития технологий ТЭК (ИРТТЭК).
По словам Амади, потенциал для инвестиций по-прежнему очень высок в солнечной и геотермальной энергетике.
«Также ветер имеет потенциал более 2 тыс. МВт, биомасса для промышленного использования имеет потенциал более $250 млн — сделать её устойчивой можно путём реконструкции печей и котлов на древесном топливе для работы на засухоустойчивой траве», — цитирует эксперта oilcapital.ru.
Как отметил Амади, инвестиции в будущие возобновляемые источники энергии должны быть связаны с производствами и отраслями, которые будут потреблять электроэнергию.
Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.