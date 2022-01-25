Специалист в области инвестиций Кучин рассказал о влияющих на курс рубля факторах

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Начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин перечислил факторы, влияющие на курс рубля.
Специалист в области инвестиций Кучин рассказал о влияющих на курс рубля факторах
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Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

«На курсообразование рубля сейчас в наибольшей степени влияют геополитика, инфляция, цены на нефть и действия центральных банков. На прошлой неделе российская валюта была крайне волатильна, двигаясь в широком коридоре 76—77,5 за доллар», — отметил эксперт.

По его словам, на негативном внешнем фоне рубль ещё может продолжить нести потери и протестировать отметки 80 за доллар и 90 — за евро.

«Впрочем, базовым остаётся сценарий, при котором в ближайшей перспективе мы сможем получить надёжные сигналы к стабилизации и улучшению ситуации на внешнеполитическом контуре. В этом случае дисконт, накопленный с начала года в рублевых активах, начнёт быстро сокращаться», — подытожил Кучин.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.

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