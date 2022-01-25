Специалист в области инвестиций Кучин рассказал о влияющих на курс рубля факторах

Начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин перечислил факторы, влияющие на курс рубля.

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

«На курсообразование рубля сейчас в наибольшей степени влияют геополитика, инфляция, цены на нефть и действия центральных банков. На прошлой неделе российская валюта была крайне волатильна, двигаясь в широком коридоре 76—77,5 за доллар», — отметил эксперт.

По его словам, на негативном внешнем фоне рубль ещё может продолжить нести потери и протестировать отметки 80 за доллар и 90 — за евро.

«Впрочем, базовым остаётся сценарий, при котором в ближайшей перспективе мы сможем получить надёжные сигналы к стабилизации и улучшению ситуации на внешнеполитическом контуре. В этом случае дисконт, накопленный с начала года в рублевых активах, начнёт быстро сокращаться», — подытожил Кучин.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал динамику курсов евро и доллара.