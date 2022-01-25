Власти рассказали о планах создать промышленно-строительный комплекс в Зеленограде
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Об этом пишет НСН.
Как отмечается, соответствующий проект был одобрен на Градостроительно-земельной комиссии Москвы в конце 2021 года.
«Комплекс займёт 80 тыс. кв. м. Здесь появятся производственные объекты, где будут выпускать разнообразную продукцию: от элементов благоустройства до кемперов — домов на колёсах. В городе будет создано 660 новых рабочих мест. Застройщик вложит в реализацию проекта 2,25 млрд рублей», — уточнил Ефимов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о планах по развитию инвестиционного сотрудничества со Швейцарией.