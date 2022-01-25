Власти рассказали о планах создать промышленно-строительный комплекс в Зеленограде

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что для строительства промышленно-строительного комплекса в Зеленограде в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) инвестору предоставят около 17 га земли.
Власти рассказали о планах создать промышленно-строительный комплекс в Зеленограде
  • © Е. Самарин / mos.ru

Об этом пишет НСН.

Как отмечается, соответствующий проект был одобрен на Градостроительно-земельной комиссии Москвы в конце 2021 года.

«Комплекс займёт 80 тыс. кв. м. Здесь появятся производственные объекты, где будут выпускать разнообразную продукцию: от элементов благоустройства до кемперов — домов на колёсах. В городе будет создано 660 новых рабочих мест. Застройщик вложит в реализацию проекта 2,25 млрд рублей», — уточнил Ефимов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о планах по развитию инвестиционного сотрудничества со Швейцарией.

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