Международная конференция «Газомоторное топливо» состоится 15 марта в Москве
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Об этом сообщает oilcapital.ru.
На мероприятии, в частности, планируется обсудить, как упростить процесс переоборудования автотехники, сможет ли рынок повлиять на доработку ГОСТ 33670-2015, что делать с рынком сжиженного углеводородного газа (СУГ).
Среди других возможных тем — субсидирование перевода транспорта на газомоторное топливо, концепция развития производства и использования электротранспорта в России.
Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.