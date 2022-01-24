Международная конференция «Газомоторное топливо» состоится 15 марта в Москве

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Международная конференция «Газомоторное топливо» пройдёт в Москве 15 марта.
Международная конференция «Газомоторное топливо» состоится 15 марта в Москве
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

Об этом сообщает oilcapital.ru.

На мероприятии, в частности, планируется обсудить, как упростить процесс переоборудования автотехники, сможет ли рынок повлиять на доработку ГОСТ 33670-2015, что делать с рынком сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Среди других возможных тем — субсидирование перевода транспорта на газомоторное топливо, концепция развития производства и использования электротранспорта в России.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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