Международная конференция «Газомоторное топливо» состоится 15 марта в Москве

Международная конференция «Газомоторное топливо» пройдёт в Москве 15 марта.

Об этом сообщает oilcapital.ru.

На мероприятии, в частности, планируется обсудить, как упростить процесс переоборудования автотехники, сможет ли рынок повлиять на доработку ГОСТ 33670-2015, что делать с рынком сжиженного углеводородного газа (СУГ).

Среди других возможных тем — субсидирование перевода транспорта на газомоторное топливо, концепция развития производства и использования электротранспорта в России.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.