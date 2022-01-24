Экономист Гринберг назвал снижение геополитической напряжённости условием укрепления рубля

Экономист Руслан Гринберг, научный руководитель Института экономики РАН, допустил укрепление рубля при снижении геополитической напряжённости.

«Если дипломатическое решение будет найдено, то тогда рубль не то что вернётся — он даже начнёт укрепляться, будет расти», — рассказал Гринберг в разговоре с каналом «Москва 24».

Он также рекомендовал россиянам не менять валюту из-за роста курса доллара и евро.

«Что это даст? Я очень надеюсь, что геополитическая разрядка всё же произойдёт и рубль начнёт расти», — заключил Гринберг.

Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о влиянии геополитики на состояние рубля.