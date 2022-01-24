Экономист Гринберг назвал снижение геополитической напряжённости условием укрепления рубля
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«Если дипломатическое решение будет найдено, то тогда рубль не то что вернётся — он даже начнёт укрепляться, будет расти», — рассказал Гринберг в разговоре с каналом «Москва 24».
Он также рекомендовал россиянам не менять валюту из-за роста курса доллара и евро.
«Что это даст? Я очень надеюсь, что геополитическая разрядка всё же произойдёт и рубль начнёт расти», — заключил Гринберг.
Ранее финансовый аналитик Александр Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о влиянии геополитики на состояние рубля.