Грузооборот Туапсинского морского торгового порта превысил 14 млн тонн в 2021 году

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Грузооборот Туапсинского морского торгового порта достиг 14,6 млн т по итогам 2021 года.
Грузооборот Туапсинского морского торгового порта превысил 14 млн тонн в 2021 году
  • © Александр Юрьев
  • РИА Новости

Как уточняет портал «Юга.ру», объём перевалки нефтеналивных грузов составил 7 млн т, сухих грузов — 7,6 млн т.

Грузооборот чёрных металлов показал рост на 26% — до 3,4 млн т.

Объём перевалки импортной плодоовощной продукции составил 0,18 млн т.

В январе — декабре порт обработал 837 транспортных судов и 109,4 тыс. железнодорожных вагонов.

Ранее, как сообщала НСН, власти Москвы рассказали о поставках несырьевой неэнергетической продукции в страны АТР.

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