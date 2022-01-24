Экономист Егоров рассказал о влиянии геополитики на состояние рубля

Геополитическая ситуация оказывает сильное влияние на состояние рубля. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Егоров.

«В том, что сегодня происходит с рублём, прослеживаются две составляющие. Во-первых, геополитика, а во-вторых, макроэкономика, связанная с возможным уходом от рисков, вследствие повышения ставок ФРС», — заявил Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он также отметил, что переговоры между Россией и США оказывают влияние на текущее состояние и перспективы российской валюты в мире.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил рост оборота наиболее пострадавших от пандемии отраслей.