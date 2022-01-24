Экономист Егоров рассказал о влиянии геополитики на состояние рубля

Короткая ссылка
Геополитическая ситуация оказывает сильное влияние на состояние рубля. Об этом заявил финансовый аналитик Александр Егоров.
Экономист Егоров рассказал о влиянии геополитики на состояние рубля
  • Gettyimages.ru

«В том, что сегодня происходит с рублём, прослеживаются две составляющие. Во-первых, геополитика, а во-вторых, макроэкономика, связанная с возможным уходом от рисков, вследствие повышения ставок ФРС», — заявил Егоров в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Он также отметил, что переговоры между Россией и США оказывают влияние на текущее состояние и перспективы российской валюты в мире.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил рост оборота наиболее пострадавших от пандемии отраслей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить