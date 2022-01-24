Аналитик «Альпари» Мильчакова прокомментировала ситуацию с курсом евро

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова прокомментировала в беседе с RT данные о том, что курс евро в ходе торгов 24 января поднялся выше 89 рублей.

«В последнюю неделю евро не демонстрировал положительной динамики. На прошлой неделе курс евро к доллару понизился, но и сегодня пара евро — доллар довольна вялая. По отношению к рублю евро слишком перекуплен. Отчасти это связано с тем, что идёт такая жёсткая риторика относительно Украины», — рассказала Мильчакова.

По её словам, «напуганные валютные спекулянты» опасаются геополитических рисков и жёстких санкций в отношении рубля.

«Ожидание санкций получается для курса рубля страшнее, чем сами санкции. Я думаю, что, скорее всего, повод для коррекции возникнет, наверное, тогда, когда США пришлют России письменные ответы на заданные ею вопросы. Сам факт может немножко охладить эту геополитическую напряжённость. Скорее всего, в начале февраля ситуация должна разрядиться в более положительную сторону», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что курс евро в ходе торгов 24 января поднялся выше 89 рублей.