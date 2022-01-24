Автоэксперт Субботин дал прогноз цен на авторынке

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Автоэксперт Вячеслав Субботин выразил мнение, что стоимость новых автомобилей в этом году останется на прежнем уровне.
Автоэксперт Субботин дал прогноз цен на авторынке
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По предположению Субботина, в текущем году цены на новые авто расти не будут.

«Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше — некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад. Повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет», — сказал эксперт в беседе с радио Sputnik.

Как уточняется в публикации, пандемия коронавируса негативно отразилась на авторынке: нехватка микросхем и электронных блоков привела к дефициту новых машин и к росту цен в целом.

Ранее ФАН сообщало, что в России вырос спрос на подержанные праворульные машины.

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