В Москве рассказали о росте оборота предприятий малого и среднего бизнеса в 2021 году

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Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что оборот столичных предприятий малого и среднего бизнеса в 2021 году вырос до 3,2 трлн рублей, что на 41% превышает показатели 2020-го.
В Москве рассказали о росте оборота предприятий малого и среднего бизнеса в 2021 году
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Об этом пишет НСН.

«В прошлом году доля МСП в общем обороте предприятий торговли и услуг Москвы выросла на 0,3 п. п. по сравнению с 2020 годом — до 21,7%», — добавил Ефимов.

По оценке мэрии, число субъектов МСП в Москве продолжает расти. К началу 2022 года их число достигло 778,5 тыс., что на 4% больше, чем до пандемии.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о планах по развитию инвестиционного сотрудничества со Швейцарией.

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