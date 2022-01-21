Аналитик Разуваев высказался о плюсах роста доли безналичных расчётов

Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев высказался о плюсах роста доли безналичных расчётов.

В беседе с ФАН он выразил мнение, что высокий процент расчёта по безналу в той или иной стране свидетельствует о развитости её экономики и «хорошем качестве человеческого капитала».

«Если взять скандинавские страны, то там доля расчётов по безналу от их общего количества составляет почти 100%. Для государства это, конечно, большой плюс, ведь в обществе, где наличные в качестве оплаты почти не используются, гораздо сложнее уходить от налогов», — сказал Разуваев.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», заведующий Центром региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов высказался о перспективах пластиковых карт.