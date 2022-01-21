Экономист Мильчакова рассказала о причинах роста цен на нефть

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Экономист, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала о причинах роста цен на нефть.
Экономист Мильчакова рассказала о причинах роста цен на нефть
  • ©Daniel Acker/Bloomberg
  • Gettyimages.ru

В беседе с ФАН она заявила, что спрос в мире высокий, а предложение в моменте ограничено.

«Отчасти причина — в фундаментальных факторах, но есть и влияние сиюминутных и спекулятивных настроений. Рост котировок Urals выше, чем Brent, скорее всего, спекулятивный и вызван, вероятно, небольшим предложением Urals на биржевых торгах. Однако в целом на нефтяном рынке продолжается растущий тренд», — отметила Мильчакова.

По её прогнозу, в течение I квартала возможна цена $90 за баррель марки Brent.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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