Экономист Переславский прокомментировал позиции рубля

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский спрогнозировал перспективы рубля в условиях растущего давления.

Своим мнением он поделился в беседе с ИА REGNUM.

«Сегодня, 21 января, пара доллар/рубль продвинулась до зоны 76,75 рубля, после чего слегка отступила, но осталась на высоких позициях, в паре шагов от психологически значимого уровня 77 рублей, который уже дважды в этом месяце дал отпор долларовым «быкам», — отметил эксперт.

По его мнению, для ослабления давления на рубль требуется уход пары ниже 75,50 рубля.

«В ходе сегодняшних торгов может проявиться локальное повышение волатильности на фоне предстоящих переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США, которые обсудят вопрос безопасности в Европе», — пояснил эксперт.

Ранее гендиректор Национального рейтингового агентства Алина Розенцвет в беседе с «Известиями» отметила, что, согласно базовому прогнозу, в 2022 году курс рубля будет находиться в диапазоне 73—76 рублей за доллар.