В Подмосковье внедрят систему IRIIS для упрощения взаимодействия с инвесторами

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Правительство Московской области, национальный Центр ГЧП и ВЭБ.РФ подписали соглашение о внедрении в регионе системы IRIIS для оценки проектов в коммунально-энергетической, транспортной и социальной сферах.
В Подмосковье внедрят систему IRIIS для упрощения взаимодействия с инвесторами
  • ©Shannon Fagan
  • Gettyimages.ru

Как сообщает телеканал «360», система должна повысить качество таких проектов и привлечь в регион новых инвесторов.

Соглашение о сотрудничестве стороны подписали в рамках V Форума ЦФО по государственно-частному партнёрству.

Зампредседателя правительства Московской области Вячеслав Духин отметил, что создание качественной и устойчивой инфраструктуры входит в число приоритетов правительства региона.

«Отдельно хотелось поблагодарить коллег из ВЭБ за то, что они предложили такой инструмент, как IRIIS. Он позволит упаковывать все инвестиционные проекты в сфере ГЧП таким образом, чтобы они были понятны инвестору и находились в общепризнанной шкале, системе координат, которая позволит быстро на старте проектов оценить их инвестиционную привлекательность и эффективность», — сказал Духин.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов с начала года.

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