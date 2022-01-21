В Подмосковье открылся форум ЦФО по государственно‑частному партнёрству

В Московской области в пятницу, 21 января, проходит V форум ЦФО по государственно‑частному партнёрству.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Мининвеста.

Как отмечается, форум станет первым деловым событием года, посвящённым выполнению проектов государственно‑частного партнёрства.

Участниками мероприятия станут руководители и представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также ведущие эксперты рынка, инвесторы и банкиры.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало о XIX форуме субъектов малого и среднего предпринимательства, прошедшем в Санкт-Петербурге в декабре 2021 года.