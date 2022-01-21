Аналитик Кочетков перечислил признаки скорого биржевого обвала

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Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков назвал основные признаки скорого существенного обвала биржевых рынков.

«Если график в течение длительного периода «топчется» на месте, возрастают его пики снижения и роста, то есть начинаются резкие колебания индексов или котировок акций, значит, наступил период утомлённости рынка. Уже нет такого большого количества людей, которые хотят исключительно покупать, и, соответственно, растёт число продавцов. Как только критическая масса числа продавцов возрастает до определённого значения, рынок разворачивается вниз и может продолжить своё движение достаточно серьёзно», — рассказал Кочетков в беседе с агентством «Прайм».

Среди других признаков биржевого катаклизма он назвал неуверенность инвесторов, серьёзные макроэкономические изменения и отсутствие доверия между агентами на рынке.

Ранее кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Ринат Хасанов в беседе с ФАН  рассказал, от чего зависят цены на недвижимость.

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