Гендиректор Института национальной энергетики Правосудов прокомментировал ситуацию с газом в Европе

Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

«Проблема в том, что газ сегодня дорог. Из-за этого европейские энергокомпании стремятся откачивать газ, который попал в ПХГ в период времени, когда сырьё на европейском рынке стоило дешевле», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, чем меньше газа в хранилищах, тем больше шансов на то, что его не хватит, и здесь всё зависит от погоды — насколько морозной будет зима дальше.

«Многие энергокомпании в 2022 году обанкротились, кто-то перешёл на альтернативные виды топлива — в частности, на уголь и нефтепродукты, после чего цены на нефть сильно выросли, хотя для чёрного золота зима не сезон», — отметил Правосудов.

Он добавил, что текущий порядок цен, когда стоимость газа находится ниже $1000 за тысячу кубометров, остаётся слишком высоким для потребителей.

Ранее руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» поделился своим прогнозом относительно цен на бензин в 2022 году.