Директор Центра финансовой политики Понкратов прокомментировал динамику нефтяных котировок

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Директор Центра финансовой политики Департамента общественных финансов Финансового университета при правительстве России Вадим Понкратов прокомментировал динамику нефтяных котировок.
Директор Центра финансовой политики Понкратов прокомментировал динамику нефтяных котировок
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«Рынок в достаточно устойчивом состоянии с точки зрения баланса спроса и предложения — наблюдается небольшой дефицит нефти, во многом благодаря январскому продлению действия соглашения ОПЕК +++», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, достижению ценовых уровней более $80 за баррель способствовало существенное сокращение инвестиций в проекты по нефтедобыче по всему миру в 2020—2021 годах.

Что касается наблюдаемого в январе 2022 года роста цен на нефть, то он обусловлен в основном корректировкой ожиданий последствий распространения штамма «омикрон», а также сверхвысокими ценами на газ на спотовом рынке и ростом привлекательности нефти в межтопливной конкуренции, отметил Понкратов. Он добавил, что влияние оказала и геополитическая ситуация.

Ранее руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» поделился своим прогнозом относительно цен на бензин в 2022 году.

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