В реорганизацию бывшей столичной промзоны «Медведково» инвестируют более 40 млрд рублей

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в комплексное развитие двух участков бывшей промышленной зоны «Медведково» на северо-востоке Москвы инвестируют более 40 млрд рублей.

Об этом пишет НСН.

«Площадь территории, подлежащей комплексному развитию, превышает 20 га. Участки находятся неподалёку от Медведковского лесопарка и МКАД, а с северо-восточной стороны они ограничены Полярным проездом», — сказал Ефимов.

По его словам, после реорганизации на участках появятся спортивные и досуговые объекты, более 10 тыс. новых рабочих мест и удобная инфраструктура.

Поступления в бюджет составят 5,5 млрд рублей в год.

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