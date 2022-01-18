В ЦБ рассказали о чистом оттоке капитала из России в 2021 году

В Центробанке России заявили, что чистый отток капитала из России в 2021 году составил $72 млрд, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России. «Положительное сальдо финансовых операций частного сектора составило $72 млрд против $50,4 млрд, при практически нейтральном влиянии операций банков определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций», — указал регулятор. Ранее Минфин России заявил о снижении объёма ФНБ в декабре 2021 года на 320 млрд рублей.