В ЦБ рассказали о чистом оттоке капитала из России в 2021 году

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В Центробанке России заявили, что чистый отток капитала из России в 2021 году составил $72 млрд, увеличившись в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В ЦБ рассказали о чистом оттоке капитала из России в 2021 году
  • Legion-Media

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.

«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора составило $72 млрд против $50,4 млрд, при практически нейтральном влиянии операций банков определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций», — указал регулятор.

Ранее Минфин России заявил о снижении объёма ФНБ в декабре 2021 года на 320 млрд рублей.

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