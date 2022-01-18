В ЦБ рассказали о чистом оттоке капитала из России в 2021 году
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Банка России.
«Положительное сальдо финансовых операций частного сектора составило $72 млрд против $50,4 млрд, при практически нейтральном влиянии операций банков определяющую роль сыграло приобретение иностранных активов прочими секторами преимущественно в форме прямых инвестиций», — указал регулятор.
Ранее Минфин России заявил о снижении объёма ФНБ в декабре 2021 года на 320 млрд рублей.