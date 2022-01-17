В Москве создадут ещё пять индустриальных кварталов

В Москве планируют создать ещё пять индустриальных кварталов. Их общая площадь составит 105 га.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Проекты решений о комплексном развитии одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы.

«Сейчас на этих территориях в основном находятся склады, а на одном — многолетний недострой, пятиэтажный гараж-стоянка. Реализация проектов позволит создать современные, удобные для жизни и работы кварталы. В столице появятся новые производства, жильё и места для отдыха, будет создано 22 тыс. новых рабочих мест», — заявил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его слова, планируемый объём инвестиций превысит 220 млрд рублей, ежегодные поступления в столичный бюджет составят 8 млрд рублей.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице рассказали о планах по комплексному развитию ещё трёх промзон.