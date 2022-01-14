Новак спрогнозировал значительный рост энергопотребления в мире в ближайшие 15—20 лет

Вице-премьер России Александр Новак на полях Гайдаровского форума заявил, что мировое энергопотребление в ближайшие 15—20 лет вырастет на 30%.

«Президент сказал, что надо подходить сбалансированно, поэтапно и плавно переходить (к энергопереходу. — RT) с тем, чтобы не создать проблемы для экономики, для развития человечества. Всё-таки мировая экономика растёт, и растёт потребление энергии, и в ближайшие 15—20 лет потребление энергии вырастет ещё на 30%», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк ожидает стабилизации цен на энергоносители и электроэнергию в еврозоне в 2022 году.