Новак спрогнозировал значительный рост энергопотребления в мире в ближайшие 15—20 лет

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Вице-премьер России Александр Новак на полях Гайдаровского форума заявил, что мировое энергопотребление в ближайшие 15—20 лет вырастет на 30%.
Новак спрогнозировал значительный рост энергопотребления в мире в ближайшие 15—20 лет
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«Президент сказал, что надо подходить сбалансированно, поэтапно и плавно переходить (к энергопереходу. — RT) с тем, чтобы не создать проблемы для экономики, для развития человечества. Всё-таки мировая экономика растёт, и растёт потребление энергии, и в ближайшие 15—20 лет потребление энергии вырастет ещё на 30%», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Европейский центральный банк ожидает стабилизации цен на энергоносители и электроэнергию в еврозоне в 2022 году.

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