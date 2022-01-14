Глава Минфина Силуанов заявил, что пик инфляции в России пройден

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу РБК, что пик инфляции в стране уже пройден.

«Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом мы прошли это и должны пройти это повышение», — цитирует его РИА Новости.

Он пояснил, что с текущего года бюджетная политика приведена в соответствие с «нормальными уровнями» — сейчас нет дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику.

«Денежные власти сейчас делают шаги, чтобы побороть инфляционное давление», — добавил он.

В декабре Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года в 8,39%.