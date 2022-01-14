Глава Минфина Силуанов заявил, что пик инфляции в России пройден

Короткая ссылка
Глава Минфина России Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу РБК, что пик инфляции в стране уже пройден.
Глава Минфина Силуанов заявил, что пик инфляции в России пройден
  • © Пресс-служба Госдумы РФ
  • РИА Новости

«Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом мы прошли это и должны пройти это повышение», — цитирует его РИА Новости.

Он пояснил, что с текущего года бюджетная политика приведена в соответствие с «нормальными уровнями» — сейчас нет дополнительных бюджетных стимулов разогревать экономику.

«Денежные власти сейчас делают шаги, чтобы побороть инфляционное давление», — добавил он.

В декабре Росстат оценил инфляцию в России по итогам 2021 года в 8,39%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить