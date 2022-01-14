Экономист Остапкович назвал «геополитическим всплеском» ситуацию с курсом евро

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Дарья Ускова
Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал данные Мосбиржи, согласно которым курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с июля 2021 года.
Экономист Остапкович назвал «геополитическим всплеском» ситуацию с курсом евро
  • Legion-Media

«Это геополитический всплеск, и пока он построен только на риторике. Никаких оснований для фактического понижения рубля и повышения евро пока не имеется», — сообщил эксперт.

По его словам, на ситуацию с изменением курса валют влияют проблемы взаимоотношений России и НАТО, а также украинский вопрос. 

Экономист отметил, что в данной ситуации оснований для «краха» рубля нет.

Мы наблюдаем лишь временные явления, считает специалист.

«Если анализировать экономику на длинном периоде, во время таких стрессовых политических переговоров до полного выяснения всегда происходит снижение национальной валюты. К сожалению, наша валюта очень чувствительна к подобным переговорам и манёврам», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось о том, что курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с июля 2021 года.

В частности, курс евро вырос на 71 копейку — до 88,04 рубля. Курс доллара вырос на 64 копейки — до 76,9 рубля.

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