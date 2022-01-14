Минэкономразвития сохранило прогноз по росту ВВП России на 3% в 2022 году
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Об этом заявил глава министерства Максим Решетников.
«Прогноз на этот год по росту сейчас сохраняем 3%. Уточнение по графику будет в апреле», — сказал он.
Также министр заявил, что рост ВВП России по итогам 2021 года составит, по предварительным оценкам, 4,4—4,5%.
«Предварительно, 4,4—4,5%. Такой диапазон. Но какая будет конечная цифра, я говорю с осторожностью», — приводит ТАСС его слова.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что бюджет России по итогам 2021 года выполнен с профицитом в 0,4% ВВП.