Экономист Беляев заявил об ожидаемой коррекции курса рубля

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT рассказал, каких изменений стоит ждать от валютного курса в ближайшее время.

«Фундаментальные значения на отношение рубля к доллару указывают, что в среднем курс, вокруг которого происходят колебания в одну и в другую сторону, находится на уровне 74 рублей за доллар», — отметил Беляев в беседе с RT.

По его словам, некоторые конъюнктурные, тревожные события происходят в основном в международной сфере, а «не внутри России и не внутри российской экономики».

«Они вызывают определённую повышенную рисковую ситуацию и поднимают курс доллара, что мы и наблюдаем в данный момент. Тем не менее говорить, что это начало обвала рубля, как предсказывают некоторые аналитики... На мой взгляд, основания для такого прогноза нет», — заверил экономист.

Он добавил, что в ближайшие дни можно ожидать коррекцию и стоимость доллара, по его мнению, будет составлять около 74 рублей.

«Может, граница будет сдвигаться к 75 рублям, но ни о каком обвале говорить не приходится», — подчеркнул экономист.

Ранее стало известно, что рубль, по данным Московской биржи, снижается к доллару и евро.