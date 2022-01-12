Оборот розничной торговли в Татарстане превысил 970 млрд рублей за январь — ноябрь 2021 года

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Оборот розничной торговли в Татарстане превысил 970 млрд рублей за 11 месяцев 2021 года, что на 7,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Оборот розничной торговли в Татарстане превысил 970 млрд рублей за январь — ноябрь 2021 года
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Татарстанстат.

Из доклада о социально-экономическом положении региона следует, что оборот розничной торговли на душу населения в данный момент составил 249,6 тыс. рублей.

Оборот общепита оценивается в 41,9 млрд рублей, что на 19,2% больше, чем в январе — ноябре 2020 года.

Ранее НСН сообщала, что число товаров в каталоге портала поставщиков Москвы превысило 1,5 млн.

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