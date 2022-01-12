Песков рассказал о тенденции к возврату к докризисным показателям в экономике

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тенденция к возврату социально-экономической ситуации в стране к докризисным показателям есть.
Песков рассказал о тенденции к возврату к докризисным показателям в экономике
  • © Пресс-служба президента РФ

«Мы оперируем конкретными цифрами, итогами года, цифры говорят сами за себя. Да, она (ситуация. — RT) не такая радужная, но тенденция к улучшению и к возврату к докризисным временам есть, и она очевидна», — заявил Песков.

При этом он добавил, «что есть и очень тревожные тенденции в плане социально-экономических возможных последствий мировой кризисной ситуации в экономике».

Пресс-секретарь отметил, что Россия является  интегральной частью мирового экономического сообщества и подвержена его влиянию.

Песков добавил, что у страны есть возможности, технологии и понимание, как минимизировать негативные последствия кризисной ситуации в мировой экономике.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил проиндексировать пенсии в России выше уровня инфляции.

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