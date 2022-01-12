Цена газа в Европе поднялась выше $1000 за тысячу кубометров

Цена газа на торгах в Европе поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Отмечается, что цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1010 за 1 тыс. куб. м.

Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет более 8%.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что волатильность газовых цен вызвана деятельностью трейдеров.