Цена газа в Европе поднялась выше $1000 за тысячу кубометров

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Цена газа на торгах в Европе поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб. м.
Цена газа в Европе поднялась выше $1000 за тысячу кубометров
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Отмечается, что цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1010 за 1 тыс. куб. м.

Общий рост стоимости газа с начала торгов составляет более 8%.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что волатильность газовых цен вызвана деятельностью трейдеров.

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