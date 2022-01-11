Цены на газ в Европе опустились ниже $1000 за тысячу кубометров

К настоящему моменту цена газа в Европе опустилась ниже $1000 за 1 тыс. кубометров.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Лондонской биржи ICE.

Отмечается, что цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $984 за 1 тыс. куб. м.

Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет около 1%.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что волатильность газовых цен вызвана деятельностью трейдеров.