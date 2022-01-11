Аналитик Коган допустил вероятность роста процентных ставок по вкладам и кредитам в 2022 году
Его экспертное мнение публикует «Российская газета».
Сайт Банка России сообщает, что средние максимальные процентные ставки по вкладам в рублях в десяти крупнейших банках России составляют 7,4%. Есть вероятность, что ставки продолжат расти, считает Коган.
Потенциальным вкладчикам рекомендуют обращать внимание на то, чтобы ставка депозита не менялась из-за движений ключевой ставки ЦБ — теоретически банк может включить такое условие в договор, отметил аналитик.
Эксперты также прогнозируют рост ставок по потребительским кредитам. Ипотечные кредиты могут вырасти до 12—13%. Подорожают и автокредиты с потребительскими займами.
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