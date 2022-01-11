Московскому заводу «Спецкабель» присвоили статус промышленного комплекса

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что столичному заводу «Спецкабель» присвоен статус промышленного комплекса.
Московскому заводу «Спецкабель» присвоили статус промышленного комплекса
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

Для предприятий с подобным статусом в Москве действует специальный налоговый режим, передаёт НСН.

«Завод входит в число ключевых производителей кабельной продукции города. Инвестиции завода за последние пять лет составили 561 млн рублей, а выручка за минувший год достигла почти 3,3 млрд рублей. Став промкомплексом, предприятие сможет ежегодно экономить порядка 4 млн рублей», — сказал Ефимов.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал, что индекс промышленного производства Казани превысил 105% в 2021 году.

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