В Институте Дальнего Востока рассказали о двусторонней торговле между Россией и Китаем

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Временно исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока Российской академии наук Алексей Маслов рассказал о двусторонней торговле между Россией и Китаем.
В Институте Дальнего Востока рассказали о двусторонней торговле между Россией и Китаем
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«Серьёзно выросли показатели в топливном секторе. Российские предприятия увеличили поставки природного газа и нефти в Китай, который сократил закупки энергоресурсов у стран Персидского залива. К тому же другие государства не могли выполнить обязательства по газовым контрактам, благодаря чему Россия стала страной номер один по поставкам этой группы товаров», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, если раньше торговали преимущественно нефтью, газом и лесом, то в настоящее время в связи с ограничением на экспорт кругляка Китай закупается готовыми мебельными плитами, увеличивая прибыль России.

Как отметил Маслов, дополнительно расширятся поставки сжиженного природного газа, активизируется реализация топлива с «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ — 2».

«Китай сменит австралийский уголь на российский из якутских и кузбасских месторождений. Прирост товарооборота за счёт этого составит 10—15% к концу текущего года», — добавил он.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов в интервью «Известиям» напомнил, что Москва и Пекин хотят довести объём двусторонней торговли до $200 млрд к 2024 году.

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